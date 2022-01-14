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Memur ve memur emeklilerine kötü haber!

Memur ve memur emeklilerine kötü haber!
14 Ocak 2022 Cuma 09:15

Memur ve memur emeklilerine kötü haber! Yapılacak olan yüzde 2,5'luk ek zam görüşmeleri dün TBMM'de gerçekleşti. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için teklifin oylanması haftaya kaldı. Bu yüzden memur ve memur emeklileri ek zammı bu ay alamayacak

Memur ve emekliye verilecek yüzde 2,5'lukek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı. Ancak 18 maddelik teklifin bugün yasalaşması beklenirken Meclis'te yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre; kanun teklifinin memurların maaşlarını alacağı 15 Ocak öncesi kanunlaştırılması planlanıyordu ancak toplantı yeter sayısı bulunamadığı için Meclis Genel Kurulu kapandı. Bu durumda memur ve emeklilerinin, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında, refah payı olarak almaları gereken 2.5 puanlık artış 15 Ocak'ta alınacak maaşlara yetişmeyecek.

TEKLİFE YENİ MADDE EKLENMESİ GİRİŞİMİ MUHALEFETİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

AK Parti ve MHP, teklifte yer alan müteahhitlere fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenlemenin görüşmeleri sırasında madde muhalefet ve iktidarı karşı karşıya getirdi. Müteahhitlerle ilgili maddeye "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabilir" fıkrasının eklenmesi için önerge verdi. Önerge Genel Kurul'da okunduğu sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bu önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısına kilit vurulabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin" önergesidir. Buna asla rızamız olamaz. Bu ülkede Cumhurbaşkanına, bırak bu ülkeyi, dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş, sınırsız bir yetki kanunla verilemez" diye tepki gösterdi.

Bu gerginlik sonrası önergenin oylamasında CHP yoklama istedi, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için TBMM Genel Kurulu 18 Ocak Salı günü toplanmak üzere kapandı.

Etiketler; #memur #memur emeklisi #ek zam #zam görüşmeleri #tbmm
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