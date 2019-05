Meral Akşener: Onlar adına utanıyorum!

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararının ardından partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Talimatla karar veren yargı mensupları adına utanıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre İstanbul'u kaybeden AKP'nin itirazları sonucu YSK'nın seçim yenilenmesi kararı ve gündemdeki diğer konular hakkında partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.Abdullah Öcalan'a avukat gönderilmesine tepki gösteren Akşener, "Kendileri Öcalan ile HDP ile el altından pazarlık ederken, Kıbrıs'ı devrederken, milli egemenlik haklarımızı devretme görüşmeleri yaparken Suriye'ye bir uydu devleti kurulmasına gözlerini kapayıp, millete, illet, zillet diyenlerden utanıyorum" dedi.

YSK'nın bir zarfın içindeki 4 pusulayı neye göre ayırdığını da soran Akşener, "Sadece 31 Mart değil, Sayın Erdoğan’ın seçildiği 24 Mart seçimlerini sorgulayacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

Öcalan ile pazarlık

Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Çaresiz babalar böbreklerini satışa çıkarırken çocuğuna vakıflar kurup vatandaşın parası ile zengin edenlerden utanıyorum. Kendileri Öcalan ile HDP ile el altından pazarlık ederken, Kıbrıs'ı devrederken, milli egemenlik haklarımızı devretme görüşmeleri yaparken Suriye'ye bir uydu devleti kurulmasına gözlerini kapayıp, millete, illet, zillet diyenlerden utanıyorum. Bunları konuşmak zorunda kalmaktan, Türkiye'yi düşürdükleri durumdan, bu durumdan bahsetmekten utanıyorum. Yaptıkları hırsızlığı, arsızlığı anlatırken utanıyorum ama onlar utanmıyor. Onların yüzleri kızarmıyor. Kanıma da en çok bu dokunuyor. Allah şahidim olsun ki elimde taşıdığım demokrasi bayrağını yere düşürmeyeceğim. Allah’a yemin olsun ki, aziz ve gazi Türk milletini ve sizleri utandırmayacağım."

24 Haziran sorgulanacak mı?

"Bizi 'sesimiz ol, sözcümüz ol' diyenleri utandırmayacağım. Şimdi soruyorum, iradesini daima baş üstünde tuttuğum büyük Türk milletine soruyorum İstanbul’da, büyükşehirde, ilçe belediyede tek zarf kullanmadık mı? O zarfların içinde 4 pusula vardı. Bunların içinde sadece kaybettikleri büyükşehir belediye başkanlığı seçim iptal etmek hangi akılla izah edilebilir? Bu durumda tüm sandık kurullarının başkanlıklarını kontrol edecek misiniz? Sadece 31 Mart değil, sayın Erdoğan’ın seçildiği 24 Haziran seçimlerini sorgulayacak mısınız? Gerekçeniz tam kanunsuzluksa bunu yapmalısınız. İYİ Parti olarak tüm Türkiye’de 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde görev yapmış tüm sandık kurulu başkanlarının incelenmesini talep ediyoruz. Ben bugün talimatla karar veren yargı mensupları adına utanıyorum."

Yılmayacağım, yorulmayacağım

Bu usulsüzlüklere göz yumarak aziz milletin iradesine tuzak mı kuruyorsunuz. Bu karar sadece muhalefet partisinin iradesine saygısızlık değildir. Aynı zamanda AK Parti’ye oy veren vatandaşların iradesine de saygısızlıktır. Bu hukuksuzluğun demokrasi geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti ve Aziz milletimizi nasıl gösterdiğini hiç düşündünüz mü? Sadece koltuğunu korumak için her şeyi mübâh gören zihniyetinizden utanıyorum. Demokrasinin evrensel değerleri ve kuralları açıktı. Yargının ve demokrasinin kurallarına müdahaleye kimsenin hakkı yoktur. Bu darbeyi tümüyle reddediyoruz. Türk siyasetinin değişmemesi gereken 3 önemli hedefi vardır. Fikir, inanç ve teşebbüs hürriyeti. Bu sürecin engellenmesine izin vermeyeceğiz. Güçlü bir Türkiye için ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz. Bu ülkeyi 21. Yüzyılın en saygın ülkesi yapmak her Türk siyasetçisinin görevidir. Bunu gerçekleştirmek boynumuzun borcudur. Gençlerimiz geleceğe umutla bakabilsin diye, bizden sonra gelenler bizden utanmasın diye bu yolda yürümekten yılmayacağım, yorulmayacağım. Dava arkadaşlarım, umudun kaybolduğu bu günlerde ilk vazifemiz budur. Umut ateşini memleketin dört bir yanında yakmak için yola çıkacaksınız. Dayanacak gücü kalmayanların ezilenlerin şimdi siz daha çok ihtiyacı var. İçinde bulunduğumuz şu mübarek ayda iftar sofralarınızı huzurlu kılsın. Rabbim milletimizi korusun. Toplantımızı şereflendiren her birinizden Allah razı olsun, Allah’a emanet olun."