Meram'da konut imarlı arsa satılacak

Konya'nın Meram ilçesinde 23 bin metrekare konut imarlı arsa ihale ile satışa çıkıyor

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gödene Mahallesi 27342 ada 30 nolu 23.000,24 m² büyüklüğündeki taşınmaz mülkiyeti Meram Belediyesi’ne ait, imar planında [ E: 1.20 Yençok: 18.00 m] Konut Alanına isabet eden 39.100.000,00 TL muhammen bedelli 1.173.000,00 TL geçici teminatlı taşınmaz, 2886 sayılı yasa hükümleri ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” usulüyle satışı yapılacaktır.

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü – Gayrimenkul Yönetim Bürosu’ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karşılığında temin edilebilir.

İhale 13/04/2022 Çarşamba günü saat 16.00’da Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

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