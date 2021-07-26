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Mersin Üniversitesi 14 kişi alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim elemanı alacağını açıkladı

Mersin Üniversitesi 14 kişi alacak
26 Temmuz 2021 Pazartesi 10:36

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Mersin Üniversitesi, ilanda belirtilen birimlerine 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapacaktır.

 

Adaylarda:
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak koşulu aranır.


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