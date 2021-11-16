Mersin Üniversitesi 74 kişi alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 74 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Mersin Üniversitesi'nin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitenin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 74 adet sözleşmeli personel alınacaktır.



Hemşire, Sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli ve destek personeli alımı için başvurular 15 Kasım ile 29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.



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