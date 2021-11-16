215 ÖLÜM DAHA...
215 ÖLÜM DAHA...
0
SAHNEDE İĞRENÇ ANLAR!
SAHNEDE İĞRENÇ ANLAR!
0
STRESİ AZALTIYOR!
STRESİ AZALTIYOR!
0
DAMADINA AŞIK OLUNCA...
DAMADINA AŞIK OLUNCA...
0

Mersin Üniversitesi 74 kişi alacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü 74 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Mersin Üniversitesi 74 kişi alacak
16 Kasım 2021 Salı 09:23

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre; Mersin Üniversitesi'nin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Üniversitenin Mersin merkez ve ilçelerinde bulunan kampüslerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 74 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


Hemşire, Sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli ve destek personeli alımı için başvurular 15 Kasım ile 29 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Şiddete karşı kadınlar, savunma eğitimi almalı!
Sonraki Haber
Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Küçük çocuk kraker yerken öldü!
Küçük çocuk kraker yerken öldü!
0
Aksaray Üniversitesi 20 kişi alacak
Aksaray Üniversitesi 20 kişi alacak
0
Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü!
Tartıştığı arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü!
0
Hamileyken koronavirüse yakalanan kadın ve bebeği öldü!
Hamileyken koronavirüse yakalanan kadın ve bebeği öldü!
0
Elmalı davasında karar açıklandı: Hepsine beraat
Elmalı davasında karar açıklandı: Hepsine beraat
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.