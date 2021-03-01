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Mersin Üniversitesi sürekli işçi alımı

Mersin Üniversitesi, İŞKUR üzerinden sürekli işçi alımı yapacak

Mersin Üniversitesi sürekli işçi alımı
01 Mart 2021 Pazartesi 11:54

Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılmak üzere "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile belirsiz süreli hizmet akdi ile "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

7 kişinin alınacağı işçi kadroları için başvurular 3 Mart ile 7 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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