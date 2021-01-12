Mesire yeri 20 yıllığına kiraya verilecek

İstanbul Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Kartal Orman İşletme Şefliği Ataşehir B tipi Mesire Yeri işletme hakkı 20 yıllık süre ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yayınlanan ilanda şu ifadeler kullanıldı: "Müdürlüğümüz, Kartal Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 62 nolu bölme içerisinde kalan ve 15,8 Ha alanı bulunan Ataşehir B tipi Mesire Yeri işletme hakkının 20 yıllık süre ile kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun ile bu kanunu hükümlerine göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği” 29-a maddesi uyarınca ve Mesire Yerleri Yönetmeliği” nin 10-c maddesi gereği Kapalı Teklif Artırma (“Artırma”dan kasıt tahmin edilen kira bedelinin üzerinde bir teklif verilmesidir, açık arttırma değildir.) usulü ile ihale edilecektir."

İhale tarihi 27 Ocak 2021 olarak açıklanırken, ihalenin yapılacağı yer ise Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası satış salonu olarak açıklandı.

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