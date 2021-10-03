HAYVAN DOSTLARI BUCA'DA BULUŞTU
HAYVAN DOSTLARI BUCA'DA BULUŞTU
0
KONAK'TA DANA BAYRAMI
KONAK'TA DANA BAYRAMI
0
KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
KÖPEKLERE ÖZEL 5 PARK DAHA
0
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
SONBAHAR DEPRESYONUNA DİKKAT!
0

MHP'lileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bartın’da, MHP’nin Ankara’daki toplantısına giden partililerin bulunduğu midibüsün devrilmesi sonucu Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamlarını yitirirken, 14 kişi yaralandı

MHP'lileri taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
03 Ekim 2021 Pazar 09:07

Kaza, saat 07.45 sıralarında, Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde meydana geldi. MHP’nin Ankara’da düzenlenecek olana istişare toplantısına katılmak üzere partililer 74 AJ 900 plakalı midibüs ile yola çıktı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs devrildi. Kazada, 19 kişinin bulunduğu midibüste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bartın #kaza #mhp kaza #trafik kazası
Önceki Haber
Konak'ta Dana Bayramı coşkusu
Sonraki Haber
İzmirli hayvanseverler FestPati Buca’da buluştu
İstanbul Kent Üniversitesi 14 kişi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 14 kişi alacak
0
Evcil hayvan sahipleri dikkat! 10 bin TL cezası var!
Evcil hayvan sahipleri dikkat! 10 bin TL cezası var!
0
İntihar eden polisin babası: Kızım o hakaretlere dayanamadı
İntihar eden polisin babası: Kızım o hakaretlere dayanamadı
0
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü!
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 kişi öldü!
0
Sevgilisini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
Sevgilisini 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü!
0
Eski uzman çavuş, eşini ve çocuklarını neden öldürdüğünü anlattı
Eski uzman çavuş, eşini ve çocuklarını neden öldürdüğünü anlattı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.