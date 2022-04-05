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Milli Eğitim Bakanlığı, müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı, 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı yapacağını duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, müfettiş yardımcısı alacak
05 Nisan 2022 Salı 10:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İl milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda yer verilen alanlarda ve belirtilen sayıda, yarışma sınavı yoluyla ‘Eğitim Müfettiş Yardımcısı’ alımı yapılacaktır.

 

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınav sonrasında başarılı olan adaylar arasından, alanlar bazında en yüksek puandan başlamak üzere alınması planlanan eğitim müfettiş yardımcısı kadrosunun 2 (iki) katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

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