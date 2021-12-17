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Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 203 kişi alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 203 kişi alacağını duyurdu

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 203 kişi alacak
17 Aralık 2021 Cuma 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru özel şartları belirtilen 203 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır.  

 

Başvurular 15 Aralık 2021 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 24 Aralık 2021 tarihinde saat:23:59’da sona erecektir.

Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.


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