Milli Savunma Bakanlığı 338 kişi alacak

Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Millî Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.

Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık veya Kalfalık Belgesini, MEB Onaylı Sertifikasını, MEB Onaylı Diplomasını, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını “Diğer Bilgi/Belgeler” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olarak belirtilmiştir.



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