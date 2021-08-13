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Milli Savunma Bakanlığı 338 kişi alacak

Milli Savunma Bakanlığı 338 sözleşmeli personel alacağını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı 338 kişi alacak
13 Ağustos 2021 Cuma 10:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Millî Savunma Bakanlığında Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde personel temini yapılacaktır.

 

Adaylar başvuru şartlarında istenen; Ustalık veya Kalfalık Belgesini, MEB Onaylı Sertifikasını, MEB Onaylı Diplomasını, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartını “Diğer Bilgi/Belgeler” ekranından sisteme yüklemesi gerekmektedir.

İlan için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olarak belirtilmiştir.


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