Milli Savunma Bakanlığı 55 kişi alacak

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere 55 personel alınacağı öğrenildi

Milli Savunma Bakanlığı 55 kişi alacak
05 Ocak 2021 Salı 10:52

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 55 personelin alınacak

1 Ocak 2021 tarihi ile başlayan başvuruların 31 Ocak 2021 tarihinde son bulacağı öğrenildi.

İlanda başvuru şartları şöyle belirtildi:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b. 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (Eşdeğer bölümler kabul edilmeyecektir.)
ç. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d.  Ölçme,  Seçme ve Yerleştirme Merkezi  Başkanlığı  (ÖSYM) tarafından 2019  ve 2020  yıllarında  yapılan  Kamu  Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
e. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak,
f.  Ölçme,  Seçme  ve  Yerleştirme  Merkezi  Başkanlığı  (ÖSYM)  tarafından  yapılan  YDS/e-YDS  veya  Yükseköğretim  Kurulu  (YÖK)  tarafından Eşdeğerliği  kabul  edilen  ve  uluslararası  geçerliliği  bulunan  yabancı  dil  sınavlarından,  son  başvuru  tarihinden  önceki  3  (üç)  yıl  içinde  nitelik  tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemek.
g. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm.Yrd. Kadroları için geçerlidir.)
ğ. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
h.  “Türk  Silahlı  Kuvvetleri,  Jandarma  Genel  Komutanlığı  ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığı  Sağlık  Yeteneği  Yönetmeliği”  gereğince;  yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından sağlam raporu almış olmak,

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Etiketler; #milli savunma bakanlığı personel alımı #genelkurmay personel alımı #eleman alımı
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