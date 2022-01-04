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MSB ve Genelkurmay Başkanlığı memur alacak

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı memur alımı yapacağını duyurdu

MSB ve Genelkurmay Başkanlığı memur alacak
04 Ocak 2022 Salı 10:02

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, yine ilanda yer alan niteliklerde Devlet Memuru kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel temini  yapılacaktır.

 

Başvurular, 30.12.2021-31.01.2022 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.


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