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Mudanya Üniversitesi 48 akademik personel alacak

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48 akademik personel alımı yapacağını açıkladı

Mudanya Üniversitesi 48 akademik personel alacak
22 Nisan 2022 Cuma 10:35

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yükseköğretim  Kurulu’na  başvuru  yapılması  planlanan  üniversitemizin  bölüm  ve  programlar  için  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

 

Başvuracak  adayların,  09.11.2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.


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