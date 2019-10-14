Mümbiç'e biz girmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Münbiç boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz. Onlar oraya girecek ve bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yabancı basının manipülasyon yaptığı iddiası) Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar" dedi. "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 7. Zirvesi'nde muhatap ülkelere Barış Pınarı Harekatı hakkında da kapsamlı bilgi vereceğini söyledi.

Nazarbayev'e onursal başkanlık

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 14-15 Ekim 2019'da düzenlenen Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak amacıyla Bakü'ye hareket etti. Seyahatinde kendisine, bakanların ve çeşitli kurum temsilcilerinden oluşan bir heyetin de eşlik ettiğini ifade eden Erdoğan, Bakü'ye varışlarını mütakiben ilk olarak Aliyev ile bir araya geleceklerini, ardından DEİK tarafından düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması vesilesiyle, yurt dışında yaşayan iş adamları ile buluşacaklarını geleceklerini aktardı. Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin, pek çok açıdan tarihe kayıt düşeceğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Zirve öncelikle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurulan Türk Konseyi'nin 10. yıl dönümüne tekabül ediyor. Bakü Zirvesi ile Özbekistan'ın da aramıza tam üye olarak katılışına şahitlik edeceğiz. Bu şekilde konseyimiz daha da güçlenmiş olacak. Eylül ayında Budapeşte'de konseyimizin Avrupa temsilcilik ofisinin açılması da teşkilatın gücüne güç katmıştır. Teklifimiz ve diğer ülkelerin de kabulüyle, 'Türk dünyasının Aksakalı' Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e de Türk Konseyi Onursal Başkanı unvanı da bu zirve vesilesiyle takdim edilecek."

Harekatı anlatacağız

Zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelerde bulunacağını belirten Erdoğan, hem konseyin hem de ikili ilişkilerin geleceğini ele alma fırsatı bulacaklarını söyledi. Bu vesileyle muhataplara Barış Pınarı Harekatı hakkında da kapsamlı bilgi vereceklerini aktaran Erdoğan, Bakü'deki temasların Türk Konseyi üyesi ülkelerle Türkiye arasındaki ilişkilere ivme kazandıracağına inandığını kaydetti.

Kararları uyguluyoruz

Suriye ordusunun Münbiç ile Ayn el-Arap'a döndüğü ve PYD'yle anlaştığı iddiaları hatırlatılarak, bu konuda Rusya ile herhangi bir iletişiminin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu anda birçok dedikodu olduğunu söyledi. Şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benzediğini dile getiren Erdoğan, "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Amerika ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız, 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaklardı. Fakat seneyi devirdik Münbiç boşaltılmadı. Yani Münbiç boşaltıldığında oraya Türkiye olarak biz girmeyeceğiz ki. Oranın gerçek sahipleri olan Arap kardeşlerimiz. Oranın sahipleri, aşiretler ki onlarla görüşmelerimiz oldu. Onlar oraya girecek ve bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak" diye konuştu.

ABD'nin yaklaşımı olumlu

Erdoğan, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in "Amerikan askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekmeyi konuştukları"na ilişkin açıklamasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, "Yaklaşım olumlu bir yaklaşım. Şu anda bu yaklaşım geçerliliğini koruyor. Aksi bir gelişme yok" yanıtını verdi.

NATO, 5. Madde noktasında da şu anda pasif

Yaptıkları şeylerin gayesi ve sebebini anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, "İnsan bazen düşünüyor. NATO üyesi ülkeler içerisinde tek halkı Müslüman olan ülke Türkiye. Acaba buradan mı? Buraya doğru iş kanalize oluyor. Bu teröristlerin ise yapısı belli. Görevi aynı zaman teröre karşı da mücadele vermek olan NATO, 5. madde noktasında da şu anda pasif. Fakat NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ziyaretimize geldi, kendisiyle görüştük. Dışişleri Bakanımla görüştü. Gayet güzel açıklamalar yaptı. Benimle yaptığı görüşme de gayet güzel geçti. Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı. Belli konuşmaları yaptıktan sonra mesela Sayın Boris Johnson 'Ben o zaman nasıl yardımcı olabilirim?' noktasına geldi." diye konuştu.

Terör örgütüyle mücadele olur

Erdoğan, bu noktada dik duracaklarını ifade ederek, "Şu anda özelikle teröre ve teröristlere karşı, bizim biliyorsunuz Kürtlerle herhangi bir bölgede savaşmak, böyle bir şeyimiz yok. Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur. Savaş ise devletler arasında olur. Bu hassasiyetimizi de ortaya koyuyoruz. Ona göre bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Şu anda Ayn el-Arap ve Münbiç olayı bir taraftan devam ediyor. Bunun yanında gerek ABD, gerek Rusya'yla olan görüşmeleri arkadaşlarımız Milli İstihbarat olsun, Savunma Bakanımız olsun aynı şekilde sürdürüyorlar." şeklinde konuştu.



