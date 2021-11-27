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Müslüme'nin anne ve kardeşlerine devlet koruması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölü bulunmasının ardından ailenin diğer 4 çocuğunun bakanlığa bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alındığı, annenin ise kadın konukevine yerleştirildiğini bildirdi

Müslüme'nin anne ve kardeşlerine devlet koruması
27 Kasım 2021 Cumartesi 11:49

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili çıkan haberler nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde küçük Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının ardından bakanlık uzmanlarının aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başladığı kaydedilen açıklamada, "Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde 4 çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteğiyle bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir." bilgisi verildi.

Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve dede H.Y'nin gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir. H.Y'nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç bakanlığımız tarafından takip edilmektedir."


Kaynak: AA
Etiketler; #müslüme #müslüme ölüm #mersin #anne
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