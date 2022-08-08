Müslüme'nin ölümünde yeni detaylar! Bilirkişi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi!

Mersin'de kaybolduktan 9 gün sonra ölü olarak bulunan Müslüme Yağal'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Küçük Müslüme'nin ölümü ile ilgili dede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aile üyeleri dededen şikayetçi olmazken, bilirkişi raporu da Müslüme'nin önce cinsel istismara uğradığını sonra da öldürüldüğünü ortaya koydu

Müslüme, Gülnar ilçesinde 10 Kasım 2021'de ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kayboldu. Arama çalışmalarının 9'uncu gününde Müslüme'nin cansız bedeni olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta çalılıkların arasında bulundu. Yapılan incelemelere göre Müslüme'nin boyun kısmında 70 yaşındaki dede Hasan Yağal'ın DNA'sı bulunurken yapılan analize göre Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının babasının Hasan Yağal olduğu ortaya çıktı. Şüpheler cinsel istismar ve cinayet üzerinde yoğunlaştı.

Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan aile üyeleri suçlamaları reddederken şüpheli Hasan Yağal, boyunda bulunan DNA örneğiyle ilgili "Her gördüğümde Müslüme'yi yüzünden öperim. Boynundan DNA çıkması normal. Bundan cinsel bir eylem olduğu çıkmaz" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: BASİT BİR ÖPME DEĞİL

Ancak bilirkişi raporuna göre bu basit bir öpme değil. BirGün'den Dilara Şimşek'in haberine göre, raporda yer alan ifadeler şöyle: "Şüphelinin savunmasında belirttiği gibi basit bir öpme olarak değerlendirilemeyeceği; şüpheli ile maktulenin yoğun bir temas yaşadığına dair gösterge niteliğinde… Delillere göre maktulenin nitelikli cinsel istismar eylemine maruz kalıp öldürüldüğü kanaatine ulaşıldığı…"

RAPORA GÖRE CİNAYET

Öte yandan raporda Müslüme'nin cansız bedeninin ailenin yaşadığı bölgeye 7 kilometre uzaklıkta bulunmasının 'hayatın olağan akışına aykırı' olduğu ifadeleri yer aldı:

"2 buçuk yaşında bir kız çocuğunun o bölgeye çadır bölgesinden kendi kendine gitmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, cesedin bulunuş şeklinde tespit edilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde olayın cinayet olduğu hususunda kuşku bulunmadığı…"

DNA RAPORUNA RAĞMEN HER ŞEYİ İNKAR ETTİ

Müslüme'nin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması önceki gün Silifke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Şüpheli dede Hasan Yağal tutuklu olarak yargılanırken anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. de tutuksuz yargılandı.

Anne Selvi Yağal, duruşmada Müslüme'nin ölümüyle ilgili kimseden şikâyetçi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, DNA raporunu hatırlatarak Hasan Yağal'a Müslüme'nin ablası diğer torunu A.Y.'nin kendi çocuğu olup olmadığı konusunda soru sordu. Yağal ifadesinde, "Raporu bilemem. Belki akrabalıktandır" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Adli Tıp Uzmanı Halis Dokgöz ise "DNA raporları yüzde 99.9 doğruyu söyler, DNA raporları yalan söylemez" dedi.