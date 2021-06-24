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Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 39 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24 Haziran 2021 Perşembe 06:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre belirtilen Anabilim Dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adayların Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.


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