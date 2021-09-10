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Nevşehir'de 6 katlı lojman binası satılacak

Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, hazineye ait olan 6 katlı betorname lojman binasını satışa çıkartıyor

Nevşehir'de 6 katlı lojman binası satılacak
10 Eylül 2021 Cuma 10:26

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre,  Kamu Konutu (Lojman) satış ihalesi  Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 2. kat Toplantı Odasında yapılacaktır.

 

İhale tarihi ise 30 Eylül 2021 olarak belirtilmiştir.

İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde ve ihale saatlerine kadar Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.


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