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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, sözlemeli personel alımı yapacağını açıkladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alacak
23 Haziran 2022 Perşembe 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan ek 2’ nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Spor Uzmanı sözleşmeli personel sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağrılacak ve yapılacak Uygulama sınavı sonucuna göre Cankurtaran görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere 2 (iki) Spor Uzmanı, 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puanı başarı sıralaması sonucuna göre 7 Büro Personeli, 14 Destek Personeli (Temizlik), 2 Destek Personeli (Şoför), 17 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 1 Teknisyen alınacaktır.

 

İlan için başvurular 22 Haziran 2022 tarihi ile 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır.


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