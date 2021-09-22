1800 YILLIK LOCA BULUNDU
1800 YILLIK LOCA BULUNDU
0
MORA BÜRÜNDÜ!
MORA BÜRÜNDÜ!
0
MAYMUN, KÖPEĞİ REHİN ALDI
MAYMUN, KÖPEĞİ REHİN ALDI
0
BAŞKAN AŞI OLMAYINCA...
BAŞKAN AŞI OLMAYINCA...
0

Nişantaşı Üniversitesi 101 kişi alacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü 101 akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Nişantaşı Üniversitesi 101 kişi alacak
22 Eylül 2021 Çarşamba 09:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nişantaşı Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokulu  bölüm  ve  programlarına  2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddeleri hükümlerince  öğretim  elemanları  alımı yapacaktır.

 

"Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği"  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca  ilandaki  "Aranan  Nitelikler"  başlığı  altında  yer  alan  koşulları  sağlayan  öğretim elemanlarından talep edilen belgeler ilanda belirtilmiştir.


İLANI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Talep çok ama araç yok!
Sonraki Haber
Hakim ve Savcılar Kurulu personel alacak
3 gündür kayıp olan gençten acı haber geldi!
3 gündür kayıp olan gençten acı haber geldi!
0
Esra Hankulu'nun ölümünde yeni gelişme!
Esra Hankulu'nun ölümünde yeni gelişme!
0
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak
0
Hakim ve Savcılar Kurulu personel alacak
Hakim ve Savcılar Kurulu personel alacak
0
Böyle kopya görülmedi!
Böyle kopya görülmedi!
0
Kuran kursunda istismara 188 yıl hapis istemi!
Kuran kursunda istismara 188 yıl hapis istemi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.