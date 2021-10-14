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Nişantaşı Üniversitesi 79 kişi alacak

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü 79 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Nişantaşı Üniversitesi 79 kişi alacak
14 Ekim 2021 Perşembe 09:24

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Nişantaşı Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.

 

Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği tablosu kullanılacaktır.


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