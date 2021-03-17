Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Nişantaşı Üniversitesi'nin 54 öğretim üyesi alacağı duyuruldu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Nişantaşı Üniversitesi'ne 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular, Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, şahsen veya posta ile yapılacaktır.



DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ