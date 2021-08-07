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Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı hikayesi ortaya çıktı!

Ankara'da yaşayan Esra Hankulu, geçtiğimiz günlerde odasında ölü bulunmuş, olayla ilgili Aleyna Çakır'ın ölümünde de baş şüpheli olan ve Hankulu'nun sevgilisi olan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Uygun, dün kasten öldürme suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Hankulu'nun ise babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yumduğu öğrenildi

Odasında ölü bulunan Esra Hankulu'nun acı hikayesi ortaya çıktı!
07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:41

Mamak ilçesinde yaşanan olayda Esra Hankulu evinde ölü bulunmuş ve geceyi Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli bulunan ve Türkiye'nin gündemini oldukça meşgul eden Ümitcan Uygun'la beraber geçirdiği tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince, Uygun hakkında 'kasten öldürme' suçundan tutuklama kararı çıktı.

BABA HASRETİYLE BÜYÜMÜŞ

Hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ise babasını 1 yaşında kaybettiği ortaya çıktı. Ankara Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan baba Ahmet Hankulu'nun (25) Şubat 1997'de Moğan Gölü'ne düştüğü, cansız bedenine 3 ay sonra ulaşılabildiği öğrenildi. Babasıyla aynı yaşta hayatını kaybeden Esra, baba hasretiyle büyüdü.

"ÖLÜRSEM BENİ BABAMIN YANINA GÖMÜN"

Sabah'ın haberine göre Esra'nın amcası ve yengesi yürek yakan detaylar anlattı. Amca Kazım Hankulu, "Kardeşim öldüğünde 25 yaşındaydı. Esra 1 yaşında çocuktu. O dönem çok acılar çektik. İçimiz yandı. Şimdi de yeğenimi kaybettim. Aynı acıyı tekrar yaşadık. Ölürsem babamın yanına gömün derdi. Sürekli bir baba hasreti yaşadı. Olayın takipçisi olacağım. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

"ANNESİNDEN AYRI YAŞIYORMUŞ"

Hankulu'nun yengesi ise "Tertemiz bir kızdı. Çok akıllıydı. Baba özlemi ile yanar tutuşurdu. Ne olduysa 2-3 yıl içinde çevresi ve tanıştığı kişiler yüzünden oldu. Annesinden ayrı yaşıyordu" sözlerine yer verdi.

Etiketler; #aleyna çakır #ümitcan uygun #esra hankulu #esra hankulu ölümü
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