Ödüllü akademisyenlere " Teşekkür"

Türkiye'nin saygın kurum ve kuruluşlarından ödüller alan Ege Üniversitesi akademisyenlerine, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından "Teşekkür Belgesi" takdim edildi. Gerçekleştirilen senato toplantısının ardından çeşitli kurumlardan ödül alan 17 akademisyen, teşekkür belgelerini Rektör Budak'ın elinden aldılar

EÜ'nün çeşitli birimlerinden akademisyenlerin kendi alanlarında önemli başarılara imza attıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Son üç yıl içerisinde üniversitemizde oluşturduğumuz araştırma, geliştirme ve inovasyon iklimi ile başarılar da peş peşe gelmeye başladı. Üniversitemizin çeşitli bilim dallarından başarılı akademisyenlerimiz, ülkemizin en saygın kuruluşlarından ödüllerle dönüyorlar. Başta YÖK ve TÜBİTAK olmak üzere çeşitli meslek odaları ve dernekleri, vakıflar ile diğer üniversitelerimiz tarafından hocalarımıza başarılarından dolayı ödüller verildi. Bu durum elbette ki bizi gururlandırıyor ancak her zaman daha fazlası için çalışmaya devam edeceğiz. Kalite öncelikli, öğrenci odaklı ve uluslararası niteliklere sahip bir araştırma üniversitesi olma hedefimiz var. Bu hedefimize her gün daha çok yaklaşıyoruz. Ben, bizlere bu gururu yaşatan hocalarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Senato toplantısında çeşitli kurumlardan ödül alan; Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan (YÖK 2020 Üstün Başarı Ödülü), Prof. Dr. Taner Baysal (TÜBİTAK-BİDEP), Prof. Dr. Erdem Aykas (TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası), Prof. Dr. Metin Ekici (Valeh Hacılar Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı), Prof. Dr. Emine Nihal Mete Gökmen (Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği), Doç. Dr. Çığır Biray Avcı (Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı), Doç. Dr. Tuğba Türk (TÜBİTAK), Doç. Dr. Türkan Yılmaz Irmak (Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği), Doç. Dr. Burcu Türkcan (5th International Management and Social Sciences Conference Bildiri Ödülü), Öğr. Gör. Dr. İsmet Hortu (TÜBİTAK, Birkökler Vakfı), Öğr. Gör. Dr Ozan Karaca (Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği(TEGED) Acıbadem Üniversitesi), Arş. Gör. Rukiye Kızıltepe (Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği), Arş. Gör. Duygu Eslek (Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği), Arş. Gör. Cem Soylu (Koç Üniversitesi UNESCO Kürsüsü), Arş. Gör. Zihni Onur Uygun (Clinical Laboratory Federation (BCLF) and the 30th National TBS Çalışma ödülü), Arş. Gör. Melike Aydoğdu (The International Association of Forensic Toxicolo gists (TIAFT) ve Arş. Gör. Berna Akçakoca'ya (Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Eğitimi Kongresi