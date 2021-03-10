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Öğrencilere taşıyan servis uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Batman'ın Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi

Öğrencilere taşıyan servis uçuruma devrildi: Ölü ve yaralılar var!
10 Mart 2021 Çarşamba 11:04

Kaza, sabah saatlerinde Sason'a bağlı Gürgenli köyü mevkisinde meydana geldi. Öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 BC 774 plakalı servis minibüsü, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazayı görenler, hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR İÇİN İNSAN ZİNCİRİ

Jandarma ve AFAD ekipleri ile çevredekiler, kaza yerinde yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Engebeli bölgede ulaşılan yaralılar, insan zinciri yöntemiyle sağlık görevlilerine ulaştırıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5'i ağır 27 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin, kardeş ve öğrenci oldukları öğrenildi. Yaralılar ise kaza yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 27 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


VALİDEN YARALILARA ZİYARET

Batman Sason'da, öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan Eşref Yavuz'un kullandığı 72 BC 774 plakalı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu öğrenci Yasemin ve Esat Yıldırım kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, ilçeye geldi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü Sason Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Şahin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Vali Şahin, yaralıların yakınlarına 'geçmiş olsun' dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #batman #batman kaza #öğrenci servis kaza #trafik kazası
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