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Öğretmene saygısızlık görüntülerine soruşturma!

24 Mart 2022 Perşembe 09:39

Ankara'daki bir lisede öğrencinen öğretmene yönelik yaptığı saygısızca hareket tepkilere neden olmuştu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti ve hem inceleme hem de soruşturma başlattığını duyurdu


Ankara'da bir lisede yaşanan olay tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir öğretmenin ders anlattığı sırada öğrencisinin yanına gittiği görülüyor. Daha sonra öğretmenin önünde dans eden öğrenci, öğretmenin yüzünü de okşadı. Bu görüntülerin tepki çekmesinden sonra Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü hemen harekete geçti.

"İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir özel okulda öğrencinin öğretmenine yönelik davranışlarının yer aldığı görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından olaya ilişkin inceleme başlattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir özel okulda, bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #öğretmen #öğrenci #saygısızlık #dans #ankara #okul
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Ss - 4 saat önce
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