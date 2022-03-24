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Okan Üniversitesi 160 kişi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 160 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Okan Üniversitesi 160 kişi alacak
24 Mart 2022 Perşembe 10:01

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Okan Üniversitesi mevcut  ve  açılması  planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih  ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim  Üyeliği  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 


İlan için başvurular 24 Mart ile 7 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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