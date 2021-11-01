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Okullar kapanacak mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladığını belirterek, "Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi

Okullar kapanacak mı? Bakan Koca açıkladı
01 Kasım 2021 Pazartesi 10:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Fahrettin Koca #sağlık bakanı #okullar kapanacak mı
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