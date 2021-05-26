Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü, 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapacak.
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