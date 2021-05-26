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Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak

Orman Genel Müdürlüğü, 2080 geçici, 3 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu

Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:27

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul  ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Orman Genel Müdürlüğü, taşra  teşkilatında istihdam edilmek üzere 2080 Geçici İşçi, 3 Daimi İşçi olmak üzere toplam 2083 işçi alımı yapacak.

Adaylarda  aranacak  genel  ve  özel  şartlar  ile  diğer  bilgiler  İŞKUR  açık  iş  ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 14-18/06/2021 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. Süper pornolar ve kaliteli kızların seks hikayelerini dinlemek için hemen bize katılın. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.


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