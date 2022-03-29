ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA!
ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA!
0
ÖFKEYLE NASIL MÜCADELE EDERİZ?
ÖFKEYLE NASIL MÜCADELE EDERİZ?
0
EGE FUTBOLUNDA TARİHİ TEHLİKE!
EGE FUTBOLUNDA TARİHİ TEHLİKE!
0
MARKETE UÇAK GİRDİ!
MARKETE UÇAK GİRDİ!
0

Orman Genel Müdürlüğü 283 kişi alacak

Orman Genel Müdürlüğü, 283 orman mühendisi alımı yapacağını duyurdu

Orman Genel Müdürlüğü 283 kişi alacak
29 Mart 2022 Salı 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 10/1/2019 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 283 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

 

İlan için başvurular 4 Nİsan 2022 ile 10 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Şeker karaborsaya düştü, tatlıya zam kapıda!
Sonraki Haber
İstanbul Medipol Üniversitesi 45 kişi alacak
Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!
Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu!
0
Bursa'da 'kimyasal madde' paniği
Bursa'da 'kimyasal madde' paniği
0
Onur Anıtı'nı yıkmaya çalışmıştı: Uyuşturucu etkisindeydim!
Onur Anıtı'nı yıkmaya çalışmıştı: Uyuşturucu etkisindeydim!
0
Gençlerin tabanca ile oyunu acı bitti! Artık göremeyecek!
Gençlerin tabanca ile oyunu acı bitti! Artık göremeyecek!
0
Bir evde 4 ceset bulundu!
Bir evde 4 ceset bulundu!
0
Dünyanın gözü Dolmabahçe'de! Ukrayna-Rusya görüşmesi başladı
Dünyanın gözü Dolmabahçe'de! Ukrayna-Rusya görüşmesi başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.