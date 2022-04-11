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Ormanlık alanda bir kişi ölü bulundu!

Ormanlık alanda bir kişi ölü bulundu!
11 Nisan 2022 Pazartesi 08:28

İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda mantar toplamaya giden vatandaşlar ceset buldu. Yapılan incelemede cesetin 38 günlük olduğu ve başından silahla vurularak öldüğü tespit edildi

Arnavutköy Boğazköy yolunda, dün saat 19.00 sıralarında, ormanlık alanda mantar toplayan bir grup ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemelerde cesedin 38 gündür ormanlık alanda olduğu belirlendi. Başından silahla vurulmuş şekilde bulunan cesedin Kadir Sütçü’ye ait olduğu tespit edildi. Ayrıca cesedin yanında "Annemin ölümünden sonra acısına katlanamıyorum" yazılı not bulundu. İlk belirlemelere göre intihar olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #orman #ölüm #ceset bulundu #intihar
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