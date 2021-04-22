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Osmangazi Belediyesi zabıta alacak

Osmangazi Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur ve zabıta memuru alacağını açıkladı

Osmangazi Belediyesi zabıta alacak
22 Nisan 2021 Perşembe 11:19

Bursa - Osmangazi Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

15 kişinin alınacağı ilan için başvurular 7 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında yapılacak.


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