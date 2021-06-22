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Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi alımı
22 Haziran 2021 Salı 10:56

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26  ncı  maddeleri  ile  madde  23(c),  24(d)  ve  26(a)’ya  dayanılarak  hazırlanan  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  onaylanan  Eskişehir  Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir.

 

Başvurular şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan için son başvuru tarihi ise 6 Temmuz 2021 olarak açıklandı.

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