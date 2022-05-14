GOOGLE'DAN YENİ HAMLE!
GOOGLE'DAN YENİ HAMLE!
0
SOYER'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
SOYER'E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
0
EN İYİ İLK 40 PLAJ ARASINA GİRDİ
EN İYİ İLK 40 PLAJ ARASINA GİRDİ
0
DEVLET DESTEĞİ İLE ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADI
DEVLET DESTEĞİ İLE ÇİFTÇİLİĞE BAŞLADI
0

OSTİM Teknik Üniversitesi personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alımı yapacağını duyurdu

OSTİM Teknik Üniversitesi personel alacak
14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:28

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre OSTİM Teknik Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.


İlan için başvurular 13 Mayıs 2022 ile 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 27 kişi alacak
Sonraki Haber
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kontrolden çıkan araç devrildi: 2'si bebek 3 kişi öldü!
Kontrolden çıkan araç devrildi: 2'si bebek 3 kişi öldü!
0
Otelin dereye döktüğü kimyasal, yavru balıkları öldürdü
Otelin dereye döktüğü kimyasal, yavru balıkları öldürdü
0
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
0
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 27 kişi alacak
Hâkimler ve Savcılar Kurulu 27 kişi alacak
0
2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü!
2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü!
0
Cinsel saldırı sonrası intihar etmişti! Eda Nur Kaplan davasında beraat kararı!
Cinsel saldırı sonrası intihar etmişti! Eda Nur Kaplan davasında beraat kararı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.