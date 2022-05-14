OSTİM Teknik Üniversitesi personel alacak

OSTİM Teknik Üniversitesi akademik personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre OSTİM Teknik Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.



İlan için başvurular 13 Mayıs 2022 ile 27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.



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