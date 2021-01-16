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Otobüste kalp krizi geçirip öldü

Kırşehir'de yolcuları indirdikten sonra dinlenmek için otobüsün arka koltuğunda uzanan şoför Nihat Tok (51) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Otobüste kalp krizi geçirip öldü
16 Ocak 2021 Cumartesi 15:32

Şırnak'ın Cizre ilçesinden yola çıkan yolcu otobüsünün şoförü Nihat Tok, Kırıkkale Terminali'nde yolcularını indirdikten sonra dinlenmeye çekildi. Nihat Tok, muavine sırtının ağrıdığını söyleyerek, otobüsün arka koltuğunda uzandı. Muavin, yaklaşık 1 saat sonra şoförü uyandırmak istedi. Tok'un hareket etmemesi üzerine ise polis ve sağlık ekibine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tok'un öldüğü belirlendi. Polis, otobüste inceleme yaptı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Tok'un cesedi, otopsi için Kırşehir Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kırşehir #otobüs şoförü ölüm #kalp krizi
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