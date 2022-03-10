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Otomobilde tabanca ile vurulmuş ceset bulundu!

Otomobilde tabanca ile vurulmuş ceset bulundu!
10 Mart 2022 Perşembe 15:40

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazide park halindeki otomobilde başından ve göğsünden tabancayla vurulmuş Hacı Bay'ın (43) cesedi bulundu.

Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde sabah saatlerinde arazide park edilen otomobili fark eden çevredekiler, şüphelenip durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, araçta Hacı Bay'ın tabancayla başından ve göğsünden vurulmuş cesedini buldu. Bay'ın cesedi incelemenin ardından otopsi için Siverek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobildeki incelemede ayrıca çok sayıda mermi bulundu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #ceset #ölü bulundu #otomobil ceset
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