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Otomobilin çarptığı ayı öldü!

Bursa’nın Kestel ilçesinde karayoluna inen boz ayı, otomobilin çarpması sonucu öldü

Otomobilin çarptığı ayı öldü!
07 Ekim 2021 Perşembe 09:09

Bursa'da otomobilin çarptığı ayı öldü. Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Bursa-Bilecik karayolu Kestel ilçesi Seymen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan Yenişehir istikametine giden sürücü Özge G. idaresindeki 06 FL 4740 plakalı otomobil, ormanlık alandan yola inerek yolun karşısına geçmek isteyen boz ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ayı, öldü. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Ölen ayı, karayolları ekiplerince kaldırılarak boş araziye gömüldü. Ayının ve otomobilin yoldan kaldırılmasını ardından ulaşım normale döndü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #ayı #ayı ölüm #ayı otomobil çarpması
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