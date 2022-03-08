SERAY SEVER'İN ACI GÜNÜ
SERAY SEVER'İN ACI GÜNÜ
0
ERİĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
ERİĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
0
GÜLŞEN YİNE OLAY OLDU!
GÜLŞEN YİNE OLAY OLDU!
0
KORONAVİRÜS BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR!
KORONAVİRÜS BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR!
0

Otoyol ve köprülerde HGS dönemi başlıyor!

Otoyol ve köprülerde HGS dönemi başlıyor!
08 Mart 2022 Salı 13:33

KGM, OGS depozito ücretinin iadesi, HGS etiketinin ücretsiz alınması gibi konularda izlenmesi gereken yolu paylaştı, OGS cihazlarının 31 Mart'tan sonra iptal edileceği uyarısında bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 31 Mart'ta Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) cihazlarının iptal edileceğini bildirerek, cihazların değiştirilmesi konusunda izlenecek yolu paylaştı.

KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başlayacak.

OGS kullanıcılarının, HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verilen açıklamaya göre, OGS cihazının alındığı bankaya 31 Mart'tan önce başvuru yapılacak. İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılacak. Tüm geçişlerin ücretleri, HGS hesabından tahsil edilecek.

OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecek.

İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade edilecek.

OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere, varsa güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabına/kredi kartına iade edilecek.

İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına/kredi kartlarına yapılacak.

31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.
 

Etiketler; #hgs #kgm #ogs #otoyol #köprü
Önceki Haber
Kemeraltı Çarşısı'nda eğlenceli gece!
Sonraki Haber
Görme engelli Fatma öğretmenin eğitim aşkı
Zafer Partili ismin bu görüntüleri viral oldu! Zamlara karşı savunma yöntemi!
Zafer Partili ismin bu görüntüleri viral oldu! Zamlara karşı savunma yöntemi!
0
Stokçuluğa 3 yıl hapis cezası!
Stokçuluğa 3 yıl hapis cezası!
0
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi personel alacak
0
Karayolları Genel Müdürlüğü personel alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü personel alacak
0
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alacak
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü personel alacak
0
Türkiye'nin acı tablosu: 2 ayda 98 kadın öldürüldü!
Türkiye'nin acı tablosu: 2 ayda 98 kadın öldürüldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.