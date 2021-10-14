Özdağ'dan Alçı'ya: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri ise stüdyoda gerginliğe yol açtı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Habertürk'te yayınlanan programda Muharrem Sarıkaya, Şaban Sevinç ve Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı. Program sırasında Özdağ, bir soruya yanıt olarak Alçı'ya yönelik "Ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplamsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" dedi

Nagehan Alçı, Ümit Özdağ'a sorduğu sorusunda şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi suikastlar olabilir iddiasını konuşunca siz vahim bir takım iddialar ortaya attınız. Şimdi ben bir iki yazı yazmıştım geçtiğimiz hafta parlamentarizmle ilgili. Türkiye'nin mevcut kutuplaşması, gerilimi giderek arttırabilir. Siyasi suikastı kastetmedim. Öyle bir şey de öngörmüyorum, kendi adıma bu açıklamayı yapayım ama toplumsal gerilim artarsa karşılıklı seçim atmosferinde çatışmalar yaşanabilir. O yüzden muhalefet, parlamenter sisteme geçmek istiyorsa bir şekilde iktidarı ikna etmeli ve bu seçimlerden önce birlikte oturarak bir yol aranmalı demiştim. Siz de parti programınızda çok güçlü bir şekilde parlamenter sisteme geçişi yazdınız. Dolasıyla sizin sistem değişikliği ile ilgili öngörünüz ne denir? Nasıl bir yol haritanız var? Bu değişiklik sizce nasıl olacak?"

ÖZDAĞ'DAN SERT YANIT



Özdağ ise "Nagehan Hanım. Doğrusu sizin bu tespiti yapmanızı değerli buluyorum. Türkiye'nin toplumsal geriliminin zirvesini yaşadığını ifade etmeniz önemli çünkü ben sizi son 10 senede Türkiye'deki toplumsal gerilimin mimarlarından birisi olarak görüyorum" dedi.

"ÇOK AĞIR ŞEYLER SÖYLEDİNİZ"

Bu ifadelerden sonra ortam bir anda gerilirken çıkan tartışma sırasında Nagehan Alçı, "Siz benim hakkımda çok ağır şeyler söylediniz. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben sizin ne bir masum Afgan bakkal açtı diye onu fotoğraflayıp hedef göstermenizi ne de 'Obez Suriyeliler' diye ırkçı paylaşım yapmanızı burada dile getirmiyorum"