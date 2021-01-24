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Özel harekat polislerine sanal ortamda eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü, özel harekat polislerinin sanal ortamda yaptığı operasyonel eğitime ilişkin klip paylaştı

24 Ocak 2021 Pazar 13:18

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde (SATEM) sanal operasyona katılan özel harekat polislerinden görüntüler yer alıyor.

Operasyona bilgisayar kontrollü giyilebilir teknolojiyle katılan özel harekatçılar, suçlularla yaşanabilecek çatışmayı sanal ortamda tecrübe ediyor.

Paylaşımda, "Uçak kaçırma, metro ve hücre evi baskınları... Özel harekat polislerimiz, çatışma şartlarına sanal ortamda hazırlanıyor..." ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #özel harekat #özel harekat eğitim
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