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Özyeğin Üniversitesi 13 kişi alacak

Özyeğin Üniversitesi'nin 13 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacağı açıklandı

Özyeğin Üniversitesi 13 kişi alacak
16 Nisan 2021 Cuma 10:32

Özyeğin Üniversitesi akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği’nin  ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak  Merkezi  Sınav  İle  Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

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