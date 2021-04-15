Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Özyeğin Üniversitesi'nin 15 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Özyeğin Üniversitesi, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İlan için son başvuru tarihi ise 29 Nisan 2021'dir.

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