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Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Özyeğin Üniversitesi'nin 15 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı

Özyeğin Üniversitesi öğretim üyesi alacak
15 Nisan 2021 Perşembe 11:41

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Özyeğin Üniversitesi, 2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanunu  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği"  hükümlerinde  aranan  koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

İlan için son başvuru tarihi ise 29 Nisan 2021'dir.

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