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Pamukkale Belediyesi 10 taşınmazı kiraya verecek

Pamukkale Belediyesi'ne ait 10 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek

Pamukkale Belediyesi 10 taşınmazı kiraya verecek
07 Haziran 2022 Salı 09:58

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ilanda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

 

İhaleler, 22 Haziran 2022 tarihinde Çarşamba günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.


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