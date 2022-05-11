Pamukkale'de 10 taşınmaz kiraya verilecek

Pamukkale Belediyesi 10 adet taşınmazı ihale ile 3 yıllığına kiraya vereceğini duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Pamukkale Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ilanda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle kiraya verilecektir.

İhaleler, 25 Mayıs 2022 tarihinde Çarşamba günü Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

İhale hakkında bilgi ve ihale şartnamesi mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.



DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ