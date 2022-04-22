SOYER'DEN 23 NİSAN MESAJI
SOYER'DEN 23 NİSAN MESAJI
0
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK
INSTAGRAM'A YENİ ÖZELLİK
0
İZMİRLİ TEKVANDOCU DÜNYA ŞAMPİYONU
İZMİRLİ TEKVANDOCU DÜNYA ŞAMPİYONU
0
İZMİR 23 NİSAN'I BÖYLE KUTLAYACAK
İZMİR 23 NİSAN'I BÖYLE KUTLAYACAK
0

Pamukkale Üniversitesi 81 kişi alacak

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü 81 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

Pamukkale Üniversitesi 81 kişi alacak
22 Nisan 2022 Cuma 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne bağlı PAÜ Hastaneleri ek hizmet binasında (Pamukkale Karahayıt Mahallesi) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı unvanı hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başvurular 22 Nisan 2022 ile 9 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Kılıçdaroğlu elektriksiz ilk günü canlı yayında anlattı
Sonraki Haber
51 öğretim üyesi alımı yapılacak
Adalet bu mu? Senelerce istismar etti, intiharına neden oldu ama...
Adalet bu mu? Senelerce istismar etti, intiharına neden oldu ama...
0
Samuray kılıçlı cinayette ceza belli oldu!
Samuray kılıçlı cinayette ceza belli oldu!
0
35 metre yükseklikten düşen üniversiteli genç hayatını kaybetti
35 metre yükseklikten düşen üniversiteli genç hayatını kaybetti
0
Otomobilde vahşet! Eşini vurdu, kaza yaptı, intihara kalkıştı!
Otomobilde vahşet! Eşini vurdu, kaza yaptı, intihara kalkıştı!
0
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
0
Mudanya Üniversitesi 48 akademik personel alacak
Mudanya Üniversitesi 48 akademik personel alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.