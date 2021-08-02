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Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü 19 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi alımı
02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:38

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Pamukkale Üniversitesi birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversiteminin Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

 


İlana başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.


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