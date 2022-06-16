MHP ARTIK BU İLDE YOK!
MHP ARTIK BU İLDE YOK!
0
O ÜRÜNLERİ TOPLUYORLAR ÇÜNKÜ...
O ÜRÜNLERİ TOPLUYORLAR ÇÜNKÜ...
0
DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
0
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
0

Pençe-Kilit operasyonundan yine şehit haberi geldi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, terör örgütü mensuplarınca üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu

Pençe-Kilit operasyonundan yine şehit haberi geldi!
16 Haziran 2022 Perşembe 12:33

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
 

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik için taziye mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 16 Haziran 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #pençe kilit #şehit #şehit asker
Önceki Haber
İstanbul'da Afganistanlılar, Pakistanlılar'ı rehin aldı!
Sonraki Haber
MHP artık bu ilde yok!
İstanbul'da Afganistanlılar, Pakistanlılar'ı rehin aldı!
İstanbul'da Afganistanlılar, Pakistanlılar'ı rehin aldı!
0
Otopark yönetmeliğinde değişiklik!
Otopark yönetmeliğinde değişiklik!
0
Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
Gelir İdaresi Başkanlığı 650 kişi alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 650 kişi alacak
0
Evde çıkan yangında liseli genç hayatını kaybetti!
Evde çıkan yangında liseli genç hayatını kaybetti!
0
Uçakta tek başına yolculuk yaptı
Uçakta tek başına yolculuk yaptı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.