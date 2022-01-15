Perkotek otel kapı kilidi

Otel ve pansiyonlarda otel odalarının takibi ve güvenliği için kaliteli ve güvenli otel kapı kilidi büyük önem taşımaktadır

Otel ve pansiyonlarda otel odalarının takibi ve güvenliği için kaliteli ve güvenli otel kapı kilidi büyük önem taşımaktadır. Otele yerleşen müşterilerin odalarına hızlı ve pratik bir şekilde yerleşebilmeleri ve otel yönetiminin oda sayısı ve doluluk olanlarını ayrıntılı bir şekilde kontrol edebilmeleri için geliştirilen dijital ve kartlı otel kapı sistemleri büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Kilit üzerinde yer alan dijital ekran sayesinde giriş ve çıkışlar daha güvenli hale getirildiği gibi geliştirilen otomasyon sistemleri ile otel yönetimi tarafından oda doluluk oranları hatasız ve güncel olarak takip edilebilmektedir. Otel, butik otel, motel ve pansiyon gibi birçok işletmede kullanılabilen otel kapı kilit sistemleri ve kilit sistemi ile entegre olarak çalışan gelişmiş otomasyon sistemi ile odaların müsait olup olmadığı, doluluk oranları, müşterilerin odalarına giriş ve çıkış saatleri detaylı olarak kontrol edilip raporlama yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Sadece otel yönetimine sağladığı katkılardan dolayı değil müşterilere sunduğu pratiklik, kalite ve güven duygusu nedeni ile de son dönemlerde daha çok tercih edilmeye başlanmıştır. Son teknoloji sensör ve mekanik altyapı ile üretilen kapı kilitleri kart ya da manyetik algılayıcılar ile çalışmaktadır. Kapının açılması için her hangi bir temas olmadan kartın uzaktan tutulması yeterlidir. Otelin dizayn ve mimarisine uygun olarak çok farklı renk, desen ve tasarımlarda kapı kilitleri bulunmaktadır.

Otel odalarındaki kapıların kilitleri son derece önemli bir detaydır. Otel kilidi etkili ve güvenli olmak zorundadır. Eski kilit sistemleri, artık hem görüntüsü itibari ile hem de kullanım açısından uygun değildir. Kapılara tadilat yapılmadan da kilidini değiştirebilmek mümkündür. Otel kapıları için üretilen kilitlerin bir kaç tane farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlar özellikleri de göre ayrılıyorlar. Yeni, güvenilir ve kaliteli kilitler sayesinde odanın güvenliği de sağlamış olmaktadır. Kilit çeşitlerinden bazıları, odaya kart ile girişi sağlamaktadır. Böylece odanın sahibi dışında, girmek imkânsızdır. Odada rahatsız edilmek istenmediği durumlar için özel ışıklı sistem de bulunmaktadır. Kapı kilitleri işlevleri kadar, estetik ve kolay kullanımı ile de ilgi çekiyor. Kapının genel görüntüsü de değiştirmektedir. Daha pratik, daha güvenilir kilit kullanmak her zaman avantaj sağlayacaktır. Kilitlerin modelleri de bir birinden farklıdır. Her otel kapılarına uyabilen modeller, oldukça kullanışlı ve özeldir.

Kişileştirilebilen kilitlerde üretilmektedir. Farklı seçenekler sayesinde kişiler herhangi bir sorun yaşamazlar ve kendilerini daha huzurlu ve güvende hissedecekler. Uzun zaman kullanılabilen bu kilitleri, kalitesi ile de ön planda çıkmaktadır. Otel kilidi son derece önemli bir detaydır ve günümüzde artık eski kilit sistemlerine pek az rastlanabiliyor. Enerji saver hem görüntüleri ile hem de işlevsellik açısından yeni kilitler oldukça fazla tercih edilmektedir. Odanın güvenliğiniz sağlar, uzun süre kullanılabilir, paslanmaz, şık ve çok fonksiyonlu kapı kilitleri artık hayatımıza girdi. Farklı çeşitleri ve özellikleri ile de her kapıya uyarak oldukça kullanışlıdır. Sadece kilidi değiştirerek, aslında çok şeyi değiştirmiş olursunuz.

Otellere gittiğinizde son zamanlarda birçok otelde kartlı otel kilidi sisteminin kullanıldığını göreceksiniz. Bu kilitlerin kullanımı pratik ve taşıması kolay olduğundan en yaygın sistem haline gelmiştir. Bu sistem sayesinde ağır olan anahtarlardan da kurtulmanız mümkündür. Ayrıca bu kartlı otel kilidi normal kimliğimiz ve banka kartımız gibi cüzdanımızda taşınabilmektedir. Kullanım kolaylığının yanında ayrıca sessiz çalışma sistemine sahiptir.

Bunların gelişmiş olanları da mevcuttur örneğin LCD ekranlı olup, bazı kişisel bilgiler ad, soyad v.b girilebilmektedir. Kartın kaybolması da dert olmaktan kartlı kapı kilidi sayesinde çıkmıştır. Kaybolması durumunda bir kaç saniye içerisinde yenisinin yapılması mümkündür. Ayrıca bu tip kartların elektrik düğmesine takılması halinde aydınlatma lambalarının aktif hale gelmesi ile odanın terk edilmesi durumunda ise aydınlatma lambalarının bir kaç saniye içerisinde devre dışı kalması mümkündür. Bu sayede elektrik tasarrufu yapılması da büyük ölçüde sağlanmaktadır. Oteliniz, moteliniz, pansiyonunuz ve benzeri işletmelerinizde standart ve kaliteyi yükseltmek istiyorsanız, gelin bizim üstün kalite ile üretilen son sistem kilitlerimizi alın ve değerli müşterilerinize kullanıma sunun.