Perkotek otopark bariyer sistemi

HGS sistemi son dönemlerin en moda sistemi olmayı başarmıştır. Çünkü daha öncesinde insan kontrolünde ve oldukça yavaş olan sistem insanların sabrını taşırmış ve böyle kolay ve hızlı geçiş yapılmasını sağlayan bir sistem geliştirmişleridir. Otobanlarda ve otoparklarda kullanılan bu sistem artık her yerde görülür hale geldi. Bir kaç araç için çalışan yerlerde de büyük trafiği olan otoparklar içinde hizmet eden bir sistemdir.

İnternet bağlantılı olan bu sistemde yüzlerce araç girip çıkan otopark veya otobanlarda rahatlık ile kullanılabilir. Bu sistemi kullanan birçok şirket ve devletler oldukça memnun olmakta ve kullanım alanlarını genişletmektedir. Bu sistemin çalışma prensibine bakıldığında oldukça basit bir sistem olduğu görülmektedir. Sadece aracın plakasını okuyan bir kamera ve bu kameraya bağlı bulunan bir bilgisayar bulunmaktadır. Bu kamera aracın plakasını okumakta ve ne zaman okuduğunu kaydetmektedir. Daha sonra bu sistem bir daha bu plaka ile karşılaştığında aracın kaç dakika ve nerede durduğunu algılamaktadır ve böylelikle insanların uzun zamanda yaptığı işi duraksamadan yapmaktadır. Otomatik bariyer bu yönleri ile kullanım alanını artırmakta ve insanların beğenisini kazanmaktadır. Daha önceleri otobanların gişelerinde oluşan uzun araç kuyruğu artık bu teknoloji sayesinde tarihe karışmış ve artık daha teknolojik bir sistem olan hgs sistemi ile geçiş sağlanmaktadır. Hem zaman kazanılmakta hem de kar elde edilmektedir.

Ülkemizde ve dünyada araçların belirli yollarda hareket edebilmesi için bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler genellikle otoyol ve gişelerde yapılan düzenlemelerdir. Bildiğiniz gibi ülkemizde bazı otoyollara girmek ücretlidir. Bu alanlara girmek istediğiniz zaman önceleri bir hayli zaman kaybedilmekteydi. Fakat son yıllarda kullanım alanı olarak daha fazla yararlanılan ve seri geçişleri sağlayan sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemlerin genel adı OGS sistemleri olarak anılmaktadır. Bu sistem paralı yollarda kullanılan ve para ödeme gişelerinde işlemlerin daha hızlı ilerlemesini sağlayan bir sistemlidir. Çalışma şekli olarak araç içerisine yerleştirilmiş elektronik bir cihaz ile antenler sayesinde gişelerle etkileşime girerek aracınızın tanınmasına ve kredi kartı üzerinden ya da hesabınız üzerinden ödeme yapılmasını sağlamaktadır. Otomatik geçiş sistemi yani OGS sistemleri araçların giriş ve çıkışlarının yapıldığı alanlarda engelleyici kayar kapı ya da bariyer tipi cihazların insansız olarak kullanılmasını sağlar.

Avantajları Nelerdir?

Otoparklar için araç giriş çıkışının hızlı ve güvenli olmasını sağlar, bunun yanında takip edilebilir olması da her yerde kullanılabilir durumdadır. Ücretli yollar için para tahsil edilme işlemi çok hızlı gerçekleştiği için araçların duraksamadan transit olarak geçişlerini sağlamaktadır. Trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde bu sistemlere yer verilerek kişilerin zaman kaybı yaşamasının önüne geçilmektedir. Akordiyon bariyer bu sistem maliyet bakımından düşük bir ücret içermektedir. Sistem geriye dönük raporlama yapabildiği için birçok özellikli olan raporlara ulaşabilme imkanı vermektedir.

Güvenlik görevlilerinin çalıştığı bölgelerde personel takip sistemini sağlamak için teknolojiden yardım alırız. Bu teknolojinin bir ürünü de bekçi saati olarak karşımıza çıkar. Bu cihaz birkaç parçadan oluşan bir sistemdir, bekçi kontrol kalemi, kalem yuvası, güvenlik kartı kontrol noktaları bu parçalardır. Kablosuz olarak çalışan bu sistemle güvenlik görevlileri bölgelerini gezerken kontrol noktalarında herhangi bir temas olmaksızın kartlarını okutarak turlarına devam ederler. Bekçi saati sistemi bir bilgisayar yazılımı ile çalışır. Bu bilgisayar yazılımında güvenlik görevlilerinin devriye raporlarına, nokta raporlarına, tur raporlarına ulaşılabilir. Personel takibi için ve güvenliğin sağlanmasının yanı sıra güvenlik açıklarını da tespit edilmesi için bu sistem iyi bir çözümdür. Sistem uzaktan erişime ve çoklu kullanıcı olmasına da imkan verdiğinden kullanım alanı çok daha geniştir. Bekçi takip sistemi sağlam yapıda bir kaleme sahiptir. Kalem hem darbelere dayanıklıdır hem de darbe aldığında bunu hafızasına kaydeden ve daha sonra istenirse rapor olarak da elde edilebilen bir sensöre sahiptir. Pille çalışan kalem şarj edilebildiği için ve şarj süresi yaklaşık bir ay olduğu için çok kullanışlıdır. Pil değişimine gerek kalmadan çok uzun süre bu kalem kullanılabilir. Geniş hafızası da yaklaşık sekiz bin kayıt tutabilir. Kalem kontrol noktalarında okutulduğunda titreşimli veya ışıklı olarak okutulduğuna dair kullanıcıya uyarı verir. Kullanıcılar için en pratik hale getirilmiş bu ürün sayesinde personel takibi ve tüm raporlamalar rahatlıkla yapılabilir.